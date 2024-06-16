2024 Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107050139 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 107050139 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Seydişehir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 258,13973

Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.477.671

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107050139

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 258,13973

Başarı Sıralaması: 1.477.671

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,18164

Başarı Sıralaması: 1.256.484

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.37633

Başarı Sıralaması: 1325305

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62