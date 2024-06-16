2024 Necmettin Erbakan Üni. Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107050281 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107050281 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Meram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 229,98762

Necmettin Erbakan Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.978.449

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107050281

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 229,98762

Başarı Sıralaması: 1.978.449

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,46516

Başarı Sıralaması: 1.843.670

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1622990

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-25