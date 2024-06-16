2024 Necmettin Erbakan Üni. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Taban Puanları ( Önlisans ) 107090217 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü tercih kod numarası 107090217 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Taban Puanı: 267,23269
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.333.014
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107090217
ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 267,23269
Başarı Sıralaması: 1.333.014
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,60210
Başarı Sıralaması: 1.313.276
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 210.87818
Başarı Sıralaması: 1288281
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41