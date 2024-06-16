2024 Necmettin Erbakan Üni. CNC Programlama ve Operatörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 107090354 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi CNC Programlama ve Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi CNC Programlama ve Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi CNC Programlama ve Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 107090354 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi CNC Programlama ve Operatörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi CNC Programlama ve Operatörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup CNC Programlama ve Operatörlüğü Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin CNC Programlama ve Operatörlüğü Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında CNC Programlama ve Operatörlüğü Bölümüne Dolmadı-21 kişi yerleşmiştir.

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Necmettin Erbakan Üniversitesi CNC Programlama ve Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: 330,07945

Necmettin Erbakan Üniversitesi CNC Programlama ve Operatörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 574.797

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107090354

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: CNC Programlama ve Operatörlüğü

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 330,07945

Başarı Sıralaması: 574.797

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,54644

Başarı Sıralaması: 465.861

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---