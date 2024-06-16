2024 Muş Alparslan Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 107850316 Ücretsiz

107850316 | Muş Alparslan Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muş ilimizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Muş Alparslan Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 107850316 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 107850316 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muş Alparslan Üniversitesi   Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muş Alparslan Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Muş Alparslan Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 226,52266

Muş Alparslan Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.045.409

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107850316

ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi

FAKÜLTE: Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

ŞEHİR: Muş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,52266

Başarı Sıralaması: 2.045.409

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,09327

Başarı Sıralaması:  2.059.660

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1610721

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-6

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