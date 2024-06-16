2024 Muş Alparslan Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107890035 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107890035 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muş Alparslan Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muş Alparslan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.

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Muş Alparslan Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 227,12007

Muş Alparslan Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.033.912

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107890035

ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

ŞEHİR: Muş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 227,12007

Başarı Sıralaması: 2.033.912

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,62492

Başarı Sıralaması: 1.999.433

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1590786

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-30