2024 Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanları ( Önlisans ) 107890042 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü tercih kod numarası 107890042 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Muş Alparslan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.
Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Puanı: 225,33625
Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.068.462
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107890042
ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi
FAKÜLTE: Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
ŞEHİR: Muş
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 225,33625
Başarı Sıralaması: 2.068.462
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,47555
Başarı Sıralaması: 2.098.817
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1501377
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-3