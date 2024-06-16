2024 Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanları ( Önlisans ) 107890042 Ücretsiz

107890042 | Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muş ilimizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanları ( Önlisans ) 107890042 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü tercih kod numarası 107890042 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muş Alparslan Üniversitesi   Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muş Alparslan Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi   Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Puanı: 225,33625

Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.068.462

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107890042

ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

ŞEHİR: Muş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,33625

Başarı Sıralaması: 2.068.462

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,47555

Başarı Sıralaması:  2.098.817

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022:  Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1501377

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-3

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