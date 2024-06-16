2024 Muş Alparslan Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Taban Puanları ( Önlisans ) 107890033 Ücretsiz

107890033 | Muş Alparslan Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muş ilimizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Muş Alparslan Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Taban Puanları ( Önlisans ) 107890033 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü tercih kod numarası 107890033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muş Alparslan Üniversitesi   Fotoğrafçılık ve Kameramanlık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muş Alparslan Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Fotoğrafçılık ve Kameramanlık   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğrafçılık ve Kameramanlık   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.

Muş Alparslan Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban Puanı: 227,03240

Muş Alparslan Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.035.580

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107890033

ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi

FAKÜLTE: Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

ŞEHİR: Muş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 227,03240

Başarı Sıralaması: 2.035.580

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,10379

Başarı Sıralaması:  1.918.534

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1622001

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-11

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