2024 Muş Alparslan Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 107890041 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 107890041 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muş Alparslan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muş Alparslan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Muş Alparslan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 298,05934

Muş Alparslan Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 905.949

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107890041

ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Muş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 298,05934

Başarı Sıralaması: 905.949

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,47121

Başarı Sıralaması: 839.273

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253.82512

Başarı Sıralaması: 748897

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52