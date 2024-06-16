2024 Muş Alparslan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107890057 Ücretsiz

107890057 | Muş Alparslan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muş ilimizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Muş Alparslan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107890057 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü tercih kod numarası 107890057 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muş Alparslan Üniversitesi   Evde Hasta Bakımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muş Alparslan Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Evde Hasta Bakımı   Bölümü   Malazgirt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Evde Hasta Bakımı   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Evde Hasta Bakımı Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Muş Alparslan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanı: 287,81985

Muş Alparslan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.036.764

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107890057

ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi

FAKÜLTE: Evde Hasta Bakımı

ŞEHİR: Muş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 287,81985

Başarı Sıralaması: 1.036.764

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,62245

Başarı Sıralaması:  1.430.425

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204.11938

Başarı Sıralaması:  1390102

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 201751138 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 201751138 İÖ-Ücretli
2024 Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 206050511 %50 İndirimli
2024 Yaşar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 206050511 %50 İndirimli
2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106251174 Ücretsiz
2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106251174 Ücretsiz
2024 Trabzon Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 112151244 Ücretsiz
2024 Trabzon Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 112151244 Ücretsiz
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları