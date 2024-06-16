2024 Muş Alparslan Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107850255 Ücretsiz

107850255 | Muş Alparslan Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muş ilimizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi Elektronik Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Muş Alparslan Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107850255 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107850255 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi Elektronik Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muş Alparslan Üniversitesi   Elektronik Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muş Alparslan Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-26 kişi yerleşmiştir.

Muş Alparslan Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 236,54829

Muş Alparslan Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.854.998

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107850255

ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi

ŞEHİR: Muş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 236,54829

Başarı Sıralaması: 1.854.998

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-26

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,01326

Başarı Sıralaması:  1.767.401

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1508434

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-3

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