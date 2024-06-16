2024 Muş Alparslan Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 107890059 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 107890059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muş Alparslan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muş Alparslan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Muş Alparslan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 256,02764

Muş Alparslan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.512.335

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107890059

ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Muş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 256,02764

Başarı Sıralaması: 1.512.335

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,47181

Başarı Sıralaması: 1.522.355

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1622908

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-30