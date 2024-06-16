2024 Muş Alparslan Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 107850334 Ücretsiz

107850334 | Muş Alparslan Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muş ilimizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Muş Alparslan Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 107850334 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 107850334 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muş Alparslan Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muş Alparslan Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Programcılığı   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı   Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

Muş Alparslan Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 227,42138

Muş Alparslan Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.028.061

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107850334

ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Programcılığı

ŞEHİR: Muş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 227,42138

Başarı Sıralaması: 2.028.061

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,38416

Başarı Sıralaması:  2.029.107

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022:  Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1583018

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-4

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