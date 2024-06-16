2024 Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 109590033 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü tercih kod numarası 109590033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Munzur Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Puanı: 262,22683
Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.411.592
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109590033
ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
ŞEHİR: Tunceli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 262,22683
Başarı Sıralaması: 1.411.592
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247,28777
Başarı Sıralaması: 1.562.932
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 203.37422
Başarı Sıralaması: 1401422
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52