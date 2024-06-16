2024 Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 109590034 Ücretsiz

109590034 | Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tunceli ilimizde yer alan Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 109590034 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü tercih kod numarası 109590034 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Munzur Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Munzur Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik   Bölümü   Tunceli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Puanı: 278,36267

Munzur Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.167.798

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109590034

ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

ŞEHİR: Tunceli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 278,36267

Başarı Sıralaması: 1.167.798

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,86622

Başarı Sıralaması:  1.292.788

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217.78234

Başarı Sıralaması:  1192970

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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