2024 Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109550288 Ücretsiz

109550288 | Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tunceli ilimizde yer alan Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109550288 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 109550288 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Munzur Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Munzur Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü   Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 234,11122

Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.900.264

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109550288

ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği

ŞEHİR: Tunceli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 234,11122

Başarı Sıralaması: 1.900.264

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,03577

Başarı Sıralaması:  2.085.258

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022:  Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1496615

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-4

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