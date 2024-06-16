2024 Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109550288 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 109550288 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Munzur Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.
Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 234,11122
Munzur Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.900.264
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109550288
ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi
FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği
ŞEHİR: Tunceli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 234,11122
Başarı Sıralaması: 1.900.264
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223,03577
Başarı Sıralaması: 2.085.258
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1496615
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-4