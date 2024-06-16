2024 Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109590030 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü tercih kod numarası 109590030 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Munzur Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Çemişgezek Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban Puanı: 240,42937
Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.783.463
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109590030
ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
ŞEHİR: Tunceli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 240,42937
Başarı Sıralaması: 1.783.463
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,20860
Başarı Sıralaması: 1.985.664
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1622742
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-16