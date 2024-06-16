2024 Munzur Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 109590013 Ücretsiz

109590013 | Munzur Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tunceli ilimizde yer alan Munzur Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Munzur Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 109590013 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü tercih kod numarası 109590013 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Munzur Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Munzur Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Özel Güvenlik ve Koruma   Bölümü   Çemişgezek Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Munzur Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı: 239,65559

Munzur Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.797.658

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109590013

ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi

FAKÜLTE: Özel Güvenlik ve Koruma

ŞEHİR: Tunceli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 239,65559

Başarı Sıralaması: 1.797.658

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,51333

Başarı Sıralaması:  1.909.290

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1625240

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-23

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