2024 Munzur Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 109590031 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 109590031 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Munzur Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 266,11022
Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.350.651
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109590031
ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: Tunceli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 266,11022
Başarı Sıralaması: 1.350.651
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,16843
Başarı Sıralaması: 1.304.095
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 216.70299
Başarı Sıralaması: 1207318
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41