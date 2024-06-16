2024 Munzur Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 109590031 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 109590031 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Munzur Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 266,11022

Munzur Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.350.651

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109590031

ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Tunceli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 266,11022

Başarı Sıralaması: 1.350.651

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,16843

Başarı Sıralaması: 1.304.095

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216.70299

Başarı Sıralaması: 1207318

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41