2024 Munzur Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 109550225 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü tercih kod numarası 109550225 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Munzur Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Munzur Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Tunceli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.
Munzur Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Puanı: 233,03754
Munzur Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.920.631
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109550225
ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi
FAKÜLTE: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
ŞEHİR: Tunceli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 233,03754
Başarı Sıralaması: 1.920.631
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218,95155
Başarı Sıralaması: 2.185.878
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1627041
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-4