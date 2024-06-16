2024 Munzur Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 109550225 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü tercih kod numarası 109550225 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Munzur Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Munzur Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Tunceli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Munzur Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Puanı: 233,03754

Munzur Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.920.631

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109550225

ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi

FAKÜLTE: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

ŞEHİR: Tunceli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 233,03754

Başarı Sıralaması: 1.920.631

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,95155

Başarı Sıralaması: 2.185.878

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1627041

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-4