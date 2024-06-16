2024 Munzur Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 109550058 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 109550058 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Munzur Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Munzur Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tunceli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.

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Munzur Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 271,28805

Munzur Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.271.191

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109550058

ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Tunceli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 271,28805

Başarı Sıralaması: 1.271.191

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,33176

Başarı Sıralaması: 1.350.457

Kontenjan 2022: 51+2

Yerleşen 2022: Doldu-53

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215.01174

Başarı Sıralaması: 1230221

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41