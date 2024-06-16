2024 Munzur Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 109590043 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 109590043 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Munzur Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Munzur Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Tunceli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Munzur Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 258,95491

Munzur Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.464.471

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109590043

ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Tunceli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 258,95491

Başarı Sıralaması: 1.464.471

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,12096

Başarı Sıralaması: 1.421.771

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 197.23297

Başarı Sıralaması: 1495006

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52