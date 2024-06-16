2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 107651282 Ücretsiz

107651282 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 107651282 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 107651282 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Yerel Yönetimler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Yerel Yönetimler   Bölümü   Muğla Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 250,02935

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.614.072

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107651282

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Yerel Yönetimler

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 250,02935

Başarı Sıralaması: 1.614.072

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,41019

Başarı Sıralaması:  1.542.068

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.43771

Başarı Sıralaması:  1477086

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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