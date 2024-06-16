2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yat Kaptanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 107651246 Ücretsiz

107651246 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yat Kaptanlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yat Kaptanlığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yat Kaptanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 107651246 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yat Kaptanlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yat Kaptanlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yat Kaptanlığı Bölümü tercih kod numarası 107651246 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yat Kaptanlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Yat Kaptanlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Yat Kaptanlığı   Bölümü   Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yat Kaptanlığı   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Yat Kaptanlığı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yat Kaptanlığı Bölümü Taban Puanı: 326,02544

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yat Kaptanlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 609.918

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107651246

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Yat Kaptanlığı

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 326,02544

Başarı Sıralaması: 609.918

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,55346

Başarı Sıralaması:  584.921

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265.70859

Başarı Sıralaması:  621580

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Doldu-31

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