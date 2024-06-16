2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Animasyonu Taban Puanları ( Önlisans ) 107651237 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Animasyonu bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü tercih kod numarası 107651237 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm Animasyonu Bölümü Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm Animasyonu Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Turizm Animasyonu Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü Taban Puanı: 251,72803

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.584.988

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107651237

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Animasyonu

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,72803

Başarı Sıralaması: 1.584.988

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,06982

Başarı Sıralaması: 1.567.156

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192.90974

Başarı Sıralaması: 1551866

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41