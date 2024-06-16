2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 107690298 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 107690298 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turist Rehberliği Bölümü Ortaca Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 356,80492

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 382.429

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107690298

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Turist Rehberliği

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 356,80492

Başarı Sıralaması: 382.429

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,74605

Başarı Sıralaması: 528.157

Kontenjan 2022: 71+2

Yerleşen 2022: Doldu-73

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256.61983

Başarı Sıralaması: 716975

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62