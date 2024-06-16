2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107651307 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Marmaris ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 107651307 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Marmaris ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 309,99339

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 768.773

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107651307

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Marmaris

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 309,99339

Başarı Sıralaması: 768.773

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,41334

Başarı Sıralaması: 703.39

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262.02814

Başarı Sıralaması: 658703

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67