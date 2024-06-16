2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107651307 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Marmaris ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 107651307 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Marmaris ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 309,99339
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 768.773
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107651307
ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: Marmaris
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 309,99339
Başarı Sıralaması: 768.773
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 309,41334
Başarı Sıralaması: 703.39
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262.02814
Başarı Sıralaması: 658703
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67