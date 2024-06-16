2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107651397 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107651397 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi Bölümü Muğla Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 275,32578
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.211.252
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107651397
ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi
ŞEHİR: Muğla
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 275,32578
Başarı Sıralaması: 1.211.252
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,04104
Başarı Sıralaması: 1.153.235
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223.63828
Başarı Sıralaması: 1114384
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52