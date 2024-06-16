2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107690196 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107690196 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 255,22611

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.525.839

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107690196

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 255,22611

Başarı Sıralaması: 1.525.839

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,44000

Başarı Sıralaması: 1.332.225

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213.55755

Başarı Sıralaması: 1250476

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62