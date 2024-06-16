2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkram Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 107651343 Ücretsiz

107651343 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkram Hizmetleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkram Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 107651343 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkram Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 107651343 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkram Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   İkram Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İkram Hizmetleri   Bölümü   Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İkram Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İkram Hizmetleri Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 238,73405

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.814.557

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107651343

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: İkram Hizmetleri

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,73405

Başarı Sıralaması: 1.814.557

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,56579

Başarı Sıralaması:  1.930.907

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1621303

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-19

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