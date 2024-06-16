2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 107650221 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 107650221 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Dalaman Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Dolmadı-57 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 263,75952

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.387.126

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107650221

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 263,75952

Başarı Sıralaması: 1.387.126

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-57

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,59536

Başarı Sıralaması: 1.297.204

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.9238

Başarı Sıralaması: 1317108

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Doldu-57