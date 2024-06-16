2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Taban Puanları ( Önlisans ) 107651273 Ücretsiz

107651273 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Taban Puanları ( Önlisans ) 107651273 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü tercih kod numarası 107651273 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Çevre Koruma ve Kontrol   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Çevre Koruma ve Kontrol   Bölümü   Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Koruma ve Kontrol   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban Puanı: 251,72574

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.585.024

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107651273

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Çevre Koruma ve Kontrol

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,72574

Başarı Sıralaması: 1.585.024

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,98393

Başarı Sıralaması:  1.323.296

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.88932

Başarı Sıralaması:  959676

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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