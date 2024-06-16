2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Taban Puanları ( Önlisans ) 107651273 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü tercih kod numarası 107651273 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban Puanı: 251,72574
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.585.024
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107651273
ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
FAKÜLTE: Çevre Koruma ve Kontrol
ŞEHİR: Muğla
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 251,72574
Başarı Sıralaması: 1.585.024
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,98393
Başarı Sıralaması: 1.323.296
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235.88932
Başarı Sıralaması: 959676
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41