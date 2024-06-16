2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık Taban Puanları ( Önlisans ) 107650512 Ücretsiz

107650512 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık Taban Puanları ( Önlisans ) 107650512 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık Bölümü tercih kod numarası 107650512 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Arıcılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Arıcılık   Bölümü   Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arıcılık   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Arıcılık Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık Bölümü Taban Puanı: 235,53102

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.873.792

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107650512

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Arıcılık

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,53102

Başarı Sıralaması: 1.873.792

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,45173

Başarı Sıralaması:  1.779.383

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 191.91332

Başarı Sıralaması:  1563054

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Doldu-26

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