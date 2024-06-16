2024 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 107690295 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü tercih kod numarası 107690295 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Puanı: 301,52163

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 864.486

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107690295

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 301,52163

Başarı Sıralaması: 864.486

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,03902

Başarı Sıralaması: 844.238

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242.9061

Başarı Sıralaması: 877827

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31