2024 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Marina ve Yat İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 107690161 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 107690161 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 282,96647

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.102.983

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107690161

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Marina ve Yat İşletmeciliği

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 282,96647

Başarı Sıralaması: 1.102.983

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,16592

Başarı Sıralaması: 1.013.319

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229.16336

Başarı Sıralaması: 1041771

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31