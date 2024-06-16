2024 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107650645 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107650645 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Yatağan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 234,31663

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.896.384

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107650645

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 234,31663

Başarı Sıralaması: 1.896.384

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,42912

Başarı Sıralaması: 1.888.705

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1600069

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-16