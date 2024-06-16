2024 Mudanya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 210000157 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mudanya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Mudanya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mudanya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 210000157 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mudanya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mudanya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mudanya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-30 kişi yerleşmiştir.
Mudanya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 296,59056
Mudanya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 924.116
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 210000157
ÜNİVERSİTE: Mudanya Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 296,59056
Başarı Sıralaması: 924.116
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-30
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 324,53034
Başarı Sıralaması: 568.778
Kontenjan 2022: 12+0
Yerleşen 2022: Doldu-12
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---