2024 Mudanya Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 210000136 %50 İndirimli

210000136 | Mudanya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Mudanya Üniversitesi Fizyoterapi ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Mudanya Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 210000136 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mudanya Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Mudanya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mudanya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 210000136 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mudanya Üniversitesi Fizyoterapi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mudanya Üniversitesi   Fizyoterapi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mudanya Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi   Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-30 kişi yerleşmiştir.

Mudanya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 294,99865

Mudanya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 943.873

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210000136

ÜNİVERSİTE: Mudanya Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 294,99865

Başarı Sıralaması: 943.873

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-30

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,28339

Başarı Sıralaması:  734.494

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022:  Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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