2024 Mudanya Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 210000108 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mudanya Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Mudanya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mudanya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 210000108 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mudanya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mudanya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mudanya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.
Mudanya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 286,14895
Mudanya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.059.405
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 210000108
ÜNİVERSİTE: Mudanya Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 286,14895
Başarı Sıralaması: 1.059.405
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282,01362
Başarı Sıralaması: 1.015.259
Kontenjan 2022: 20+0
Yerleşen 2022: Doldu-20
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---