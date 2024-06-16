2024 Mudanya Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 210000101 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mudanya Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Mudanya Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mudanya Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 210000101 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mudanya Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mudanya Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mudanya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-11 kişi yerleşmiştir.

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Mudanya Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 360,31266

Mudanya Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 361.946

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210000101

ÜNİVERSİTE: Mudanya Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 360,31266

Başarı Sıralaması: 361.946

Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,13745

Başarı Sıralaması: 448.704

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---