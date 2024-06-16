2024 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 107550019 Ücretsiz

107550019 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 107550019 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 107550019 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi   Mimari Restorasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 366,39247

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 329.231

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107550019

ÜNİVERSİTE: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 366,39247

Başarı Sıralaması: 329.231

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,00929

Başarı Sıralaması:  286.353

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310.621

Başarı Sıralaması:  304083

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Doldu-47

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 202490661 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 202490661 İÖ-Ücretli
2024 Yalova Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 109970243 İÖ-Ücretli
2024 Yalova Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 109970243 İÖ-Ücretli
2024 Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109950451 Ücretsiz
2024 Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109950451 Ücretsiz
2024 İstanbul Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105650881 AÖ-Ücretli
2024 İstanbul Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105650881 AÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları