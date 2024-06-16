2024 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 107550019 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 107550019 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 366,39247
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 329.231
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107550019
ÜNİVERSİTE: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimari Restorasyon
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 366,39247
Başarı Sıralaması: 329.231
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 372,00929
Başarı Sıralaması: 286.353
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 310.621
Başarı Sıralaması: 304083
Kontenjan 2021: 45+2
Yerleşen 2021: Doldu-47