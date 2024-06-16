2024 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Giyim Üretim Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107550055 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107550055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Giyim Üretim Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 339,30540
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 500.463
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107550055
ÜNİVERSİTE: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
FAKÜLTE: Giyim Üretim Teknolojisi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 339,30540
Başarı Sıralaması: 500.463
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 324,30645
Başarı Sıralaması: 570.607
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266.19921
Başarı Sıralaması: 616827
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41