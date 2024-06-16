2024 Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 107451645 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 107451645 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yerel Yönetimler Bölümü Silifke Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

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Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 234,57839

Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.891.577

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107451645

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Yerel Yönetimler

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 234,57839

Başarı Sıralaması: 1.891.577

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,77848

Başarı Sıralaması: 2.091.497

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1610130

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-14