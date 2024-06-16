2024 Mersin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107451399 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 107451399 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Mersin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 294,94580

Mersin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 944.561

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107451399

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 294,94580

Başarı Sıralaması: 944.561

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,17444

Başarı Sıralaması: 974.448

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240.62386

Başarı Sıralaması: 904462

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72