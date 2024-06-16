2024 Mersin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107451399 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 107451399 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mersin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mersin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Mersin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 294,94580
Mersin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 944.561
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107451399
ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi
FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 294,94580
Başarı Sıralaması: 944.561
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 285,17444
Başarı Sıralaması: 974.448
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240.62386
Başarı Sıralaması: 904462
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72