2024 Mersin Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107450153 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü tercih kod numarası 107450153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mersin Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mersin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.
Mersin Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanı: 343,64775
Mersin Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 468.332
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107450153
ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 343,64775
Başarı Sıralaması: 468.332
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 322,40219
Başarı Sıralaması: 586.181
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266.73898
Başarı Sıralaması: 611503
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67