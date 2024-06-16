2024 Mersin Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107450153 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü tercih kod numarası 107450153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Mersin Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanı: 343,64775

Mersin Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 468.332

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107450153

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 343,64775

Başarı Sıralaması: 468.332

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,40219

Başarı Sıralaması: 586.181

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266.73898

Başarı Sıralaması: 611503

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67