2024 Mersin Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107450992 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107450992 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mersin Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mersin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-47 kişi yerleşmiştir.
Mersin Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 274,16744
Mersin Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.228.360
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107450992
ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi
FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 274,16744
Başarı Sıralaması: 1.228.360
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-47
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273,71259
Başarı Sıralaması: 1.129.093
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227.38197
Başarı Sıralaması: 1064660
Kontenjan 2021: 45+2
Yerleşen 2021: Doldu-47