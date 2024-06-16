2024 Mersin Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107450992 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107450992 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-47 kişi yerleşmiştir.

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Mersin Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 274,16744

Mersin Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.228.360

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107450992

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 274,16744

Başarı Sıralaması: 1.228.360

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-47

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,71259

Başarı Sıralaması: 1.129.093

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227.38197

Başarı Sıralaması: 1064660

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47