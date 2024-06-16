2024 Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 107451654 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 107451654 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mersin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Mersin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Doldu-96 kişi yerleşmiştir.
Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 280,72518
Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.134.166
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107451654
ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi
FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 280,72518
Başarı Sıralaması: 1.134.166
Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-96
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 267,00815
Başarı Sıralaması: 1.228.422
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: Doldu-93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 210.91249
Başarı Sıralaması: 1287774
Kontenjan 2021: 90+3
Yerleşen 2021: Doldu-93