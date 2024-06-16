2024 Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 107451654 UÖ-Ücretli

107451654 | Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ( UÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 107451654 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 107451654 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü   Mersin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Doldu-96 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 280,72518

Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.134.166

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107451654

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 280,72518

Başarı Sıralaması: 1.134.166

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-96

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,00815

Başarı Sıralaması:  1.228.422

Kontenjan 2022:  90+3

Yerleşen 2022:  Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210.91249

Başarı Sıralaması:  1287774

Kontenjan 2021:  90+3

Yerleşen 2021:  Doldu-93

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Işık Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 202090338 Ücretli
2024 Işık Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 202090338 Ücretli
2024 İstanbul Beykent Üniversitesi  Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 210300108 %50 İndirimli
2024 İstanbul Beykent Üniversitesi  Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 210300108 %50 İndirimli
2024 İstanbul Okan Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 204752851 %50 İndirimli
2024 İstanbul Okan Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 204752851 %50 İndirimli
2024 Siirt Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 109050354 Ücretsiz
2024 Siirt Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 109050354 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları