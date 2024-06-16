2024 Mersin Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107451054 Ücretsiz

107451054 | Mersin Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Mersin Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107451054 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107451054 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 258,88169

Mersin Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.465.688

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107451054

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 258,88169

Başarı Sıralaması: 1.465.688

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,60223

Başarı Sıralaması:  1.465.840

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206.0118

Başarı Sıralaması:  1361132

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Doldu-31

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