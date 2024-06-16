2024 Mersin Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 107490297 Ücretsiz

107490297 | Mersin Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Mersin Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 107490297 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 107490297 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi   Gemi Makineleri İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Gemi Makineleri İşletmeciliği   Bölümü   Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi Makineleri İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-47 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 311,02155

Mersin Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 757.706

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107490297

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Gemi Makineleri İşletmeciliği

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 311,02155

Başarı Sıralaması: 757.706

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-47

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,60803

Başarı Sıralaması:  783.43

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239.32905

Başarı Sıralaması:  919516

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Doldu-47

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