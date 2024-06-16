2024 Mersin Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 107451609 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Bölümü tercih kod numarası 107451609 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mersin Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mersin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fidan Yetiştiriciliği Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fidan Yetiştiriciliği Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
Mersin Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanı: 254,62150
Mersin Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.535.997
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107451609
ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi
FAKÜLTE: Fidan Yetiştiriciliği
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 254,62150
Başarı Sıralaması: 1.535.997
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,45886
Başarı Sıralaması: 1.676.167
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1566575
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-12