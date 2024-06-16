2024 Mersin Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 107451609 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Bölümü tercih kod numarası 107451609 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fidan Yetiştiriciliği Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fidan Yetiştiriciliği Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

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Mersin Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanı: 254,62150

Mersin Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.535.997

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107451609

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Fidan Yetiştiriciliği

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 254,62150

Başarı Sıralaması: 1.535.997

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,45886

Başarı Sıralaması: 1.676.167

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1566575

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-12